Запрет на короткие бананы в России опровергли

Росстандарт опроверг запрет на ввоз в Россию бананов короче 14 сантиметров

Новый ГОСТ на бананы, который начнет действовать с 1 марта 2026 года, не запрещает ввозить в страну плоды короче 14 сантиметров. Запрет на ввоз коротких бананов опровергли изданию «Подъем» в Росстандарте.

Ранее стало известно, что согласно ГОСТу, бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, в кисти должно быть не менее трех бананов, каждый длиной минимум 14 сантиметров. Однако в ведомстве пояснили, что этот норматив носит добровольный характер и применяется производителями и поставщиками на основе принципов добросовестной практики.

«ГОСТ 35258-2025 "Бананы свежие. Технические условия" распространяется на свежие бананы сортов Musa группы ААА и не устанавливает запрета на ввоз продукции длиной менее 14 см», — пояснили в Росстандарте.

Выполнять утвержденный стандарт нужно только в некоторых случаях — например, если он напрямую указан в техническом регламенте или договоре.

В России также занялись разработкой ГОСТа на шаурму. Согласно актуальным данным, его утверждение ожидается в конце 2026 года.