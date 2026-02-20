The Guardian: Зеленский отвергал предупреждения разведки США в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский отвергал предупреждения разведки США в 2022 году, накануне специальной военной операции (СВО), называя их нагнетением паники. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника американской разведслужбы.

«Самое главное, что украинское правительство было совершенно не готово (...) Владимир Зеленский потратил месяцы, отвергая все более настоятельные предупреждения Америки как нагнетание паники, и устраняя опасения своей собственной военной и разведывательной элиты. Последние в конечном итоге предприняли ограниченные попытки подготовиться за его спиной», — рассказывает сотрудник американской разведки.

Настроение Зеленского изменилось лишь позже, добавляет собеседник.

