Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:58, 20 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

The Guardian: Зеленский отвергал предупреждения разведки США в 2022 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отвергал предупреждения разведки США в 2022 году, накануне специальной военной операции (СВО), называя их нагнетением паники. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника американской разведслужбы.

«Самое главное, что украинское правительство было совершенно не готово (...) Владимир Зеленский потратил месяцы, отвергая все более настоятельные предупреждения Америки как нагнетание паники, и устраняя опасения своей собственной военной и разведывательной элиты. Последние в конечном итоге предприняли ограниченные попытки подготовиться за его спиной», — рассказывает сотрудник американской разведки.

Настроение Зеленского изменилось лишь позже, добавляет собеседник.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина может провести президентские выборы в условиях продолжающегося конфликта при одном условии. По его словам, это случится лишь в случае, если такое требование выдвинут в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Зеленского в первый день СВО

    Трамп уснул, охрана Алиева подралась. Чем запомнилось первое заседание Совета мира

    Россияне накопили чудовищно много денег. Это может сломать экономику

    Польским F-35 предрекли роль ядерных ударных самолетов

    Зеленский отверг несколько предупреждений разведки США по одному вопросу

    Звезда «Слова пацана» сравнил девушек с чемоданами

    В России утвердили сроки для участниц скандально известной панк-группы

    Помощник Путина поучаствовал в заседании Совбеза после переговоров в Женеве

    Курсы доллара и евро выросли

    Одного туриста спасли из ушедшей под лед Байкала «буханки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok