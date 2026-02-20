Зеленский заявил о готовности к реальным компромиссам

Зеленский: Украина готова к реальным компромиссам

Украина готова пойти на реальные компромиссы. Такое заявление сделал президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета», — написал он.

По словам Зеленского, Киев готов обсуждать взаимные уступки с США. Он заявил, что любые такие решения должны уважать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее Зеленский подчеркивал, что стороны не могут найти решение по Донбассу. По словам украинского президента, Киев не может вывести войска из Донбасса , так как через него проходит линия обороны.