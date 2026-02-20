Звезда «Анатомии страсти» лишился способности говорить за неделю до кончины

Актер Эрик Дэйн утратил способность говорить за несколько дней до смерти

Звезда сериалов «Анатомия страсти», «Эйфория» и «Зачарованные» Эрик Дэйн утратил способность говорить незадолго до кончины. Об этом рассказал его коллега Патрик Дэмпси, актера цитирует Daily Mail.

«Мы переписывались, я общался с ним около недели назад. Несколько наших друзей его навестили, и он уже начал терять способность говорить», — поделился Дэмпси. По словам актера, Дэйн был прикован к постели, качество его жизни «стремительно ухудшалось».

Дэмпси также выразил поддержку семье Дэйна и отметил, что он был умным человеком с прекрасным чувством юмора. Патрик подчеркнул, что быстро нашел с Дэйном общий язык на съемках «Анатомии страсти», поскольку работать с ним было очень легко.

Эрика Дэйна не стало 19 февраля в возрасте 53 лет. Еще в апреле 2025 года у актера диагностировали боковой амиотрофический склероз — это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к атрофии мышц и параличу конечностей.