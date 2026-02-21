Реклама

11:43, 21 февраля 2026

Бывший премьер-министр России рассказал о просьбе Путина к Ельцину

Экс-премьер РФ Степашин: Путин еженедельно ездил в Петербург к отцу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в 90-х, будучи директором ФСБ, каждую неделю ездил в Санкт-Петербург к отцу. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший премьер-министр России, занимавший тогда пост главы МВД, Сергей Степашин.

По его словам, после назначения на должность главы ФСБ единственной просьбой Путина к находившемуся тогда на посту президента Борису Ельцину было разрешение на поездки в Санкт-Петербург каждые выходные. В ответ на вопрос о целях таких поездок, по словам Степашина, Путин говорил о тяжелом состоянии отца.

«У него отец болел тяжело, и он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — вспомнил экс-премьер.

Отца Путина — Владимира Спиридоновича — не стало в 1999 году в возрасте 88 лет.

Ранее Путин рассказал о своих родителях. По его словам, те прожили большую часть жизни в деревне, расположенной в Тверской области.

