Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:00, 21 февраля 2026Мир

Дмитриев уличил Украину во вмешательстве в выборы страны ЕС

Дмитриев указал на вмешательство ЕС и Украины в выборы в Венгрии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Венгрия ведет борьбу за свой народ, пока Европейский союз (ЕС) и Киев совершают попытки вмешательства в выборы этой страны. Так в соцсети Х высказался спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Венгрия борется за свой народ, пока ЕС и Украина вмешиваются в венгерские выборы», — подчеркнул Дмитриев.

Этот комментарий стал ответом спецпредставителя российского лидера на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Ранее он заявил, что Будапешт заблокировал выделение Украине 90 миллиардов евро в рамках займа.

Между тем, глава дипломатического ведомства отмечал, что многомиллиардный кредит Киеву будет блокироваться ровно до тех пор, пока Украина не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто до этого говорил, что Владимир Зеленский пытается спровоцировать в Венгрии энергетический кризис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    В США увидели тревожные сигналы из-за планов Трампа

    Глава Удмуртии раскрыл подробности атаки на регион

    Петросян пригласили на показательные выступления, а канадские хоккеисты вырвали путевку в финал. Как прошел 14-й день Олимпиады

    В России назвали условие проведения выборов на Украине

    Каллас потребовала от России пойти на уступки

    Жители Удмуртии сообщили о серии взрывов

    Захарова раскрыла положение Европы в переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok