14:40, 21 февраля 2026

Дроны ВСУ атаковали производственные объекты в Татарстане

Виктория Кондратьева
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать производственные объекты в Альметьевске в Татарстане. Об этом сообщила глава города Гюзель Хабутдинова в Telegram.

«Сегодня район подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Благодаря оперативному реагированию систем противовоздушной обороны угроза была нейтрализована», — говорится в заявлении.

В администрации города отметили, что производственные процессы на атакованных предприятиях не нарушены. Сообщается, что пострадавших в результате атаки нет, угроза жителям и инфраструктуре района устранена.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край пострадал один местный житель. В результате нападения также были повреждены кровли частных домов, заборы и стекла в окнах зданий.

