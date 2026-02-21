Реклама

Экономика
13:53, 21 февраля 2026Экономика

Европейские бизнесмены испугались отмены пошлин Трампа

Reuters: Отмена пошлин США может обернуться экономическим бумерангом для ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Getty Images

Отмена пошлин США может обернуться для европейского бизнеса экономическим бумерангом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных предпринимателей из Евросоюза (ЕС).

Ранее Верховный суд США признал незаконными таможенные тарифы на иностранные товары, которые ввел Трамп в начале своего второго президентского срока.

По мнению европейских бизнесменов, это может привести к негативным последствиям для местных компаний. Среди рисков опрошенные агентством предприниматели обозначили дополнительную неопределенность и угрозу заморозки заказов на фоне размытой нормативной базы.

Отмена американских пошлин, добавили они, способна разрушить устоявшуюся правовую основу и привести к дополнительным тарифам. Это еще в большей степени ударит по европейскому бизнесу, который и без того попал в затруднительное положение из-за повышенных таможенных тарифов США. «Это (признание незаконными пошлин Трампа — прим. «Ленты.ру») просто еще одно осложнение, еще один поворот сюжета»», — резюмировал директор Ирландской ассоциации виски Эоин О'Катейн.

Несмотря на вышеуказанное судебное решение, глава Министерства финансов (Минфина) США Скотт Бессент ранее призвал другие страны соблюдать действующие торговые договоренности. Сам Трамп, в свою очередь, назвал вердикт Верховной инстанции «глубоко разочаровывающим позором» и анонсировал введение глобальной 10-процентной пошлины сверх уже действующих стандартных тарифов.

