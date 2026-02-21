Реклама

17:36, 21 февраля 2026

Герой России раскрыл детали своего подвига под Киевом

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир мотострелкового взвода 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской бригады и Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрыл отход 150 бойцов под Киевом. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Под Киевом российский офицер несмотря на контузию и ранения развернул машину и прикрывал огнем отход сослуживцев. Он выбрался из горящей техники и продолжил бой в одиночку.

Также уточняется, что солдат перенес 26 операций, во время которых из него извлекли почти два килограмма осколков. В июне 2022 года 24-летнему лейтенанту присвоили звание Героя России.

Ранее военкор и Герой России Евгений Поддубный отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте об иностранных войсках на Украине.

