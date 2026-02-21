Реклама

Наука и техника
02:09, 21 февраля 2026Наука и техника

Боевую работу «Елки» показали на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Военкор Юрий Котенок показал видео применения российского дрона-перехватчика «Елка» против беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры боевой работы он выложил в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как оператор запускает дрон с установки, которую держит в руках. После старта перехватчик взмывает в небо, догоняет вражеский БПЛА и врезается в него.

Репортер обратил внимание, что «Елка» собирается в Москве. «Корпус, винты, плата и искусственный интеллект в коробочке. Долетает на скорости до 230 километров в час и сбивает. Просто, эффективно, недорого», — указал Котенок.

«Елка» состоит из ручной пусковой установки и кинетического перехватчика. Аппарат работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл». Изначально создаваемый для борьбы с тяжелыми агродронами «Баба-Яга», аппарат также отлично показал себя против разведывательных БПЛА, ударных БПЛА самолетного типа, и даже против барражирующих боеприпасов и FPV-дронов.

