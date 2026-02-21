Реклама

12:27, 21 февраля 2026Бывший СССР

Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

Минобороны РФ: Российская армия поразила пусковые установки крылатых ракет ВСУ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы России поразили пусковые установки крылатых ракет «Фламинго», принадлежащие Украине. Об этом сообщает Министерство обороны (Минобороны) РФ.

Кроме того, уточнили в ведомстве, за прошедший день были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет в том числе о 122 единицах военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), 14 танках и боевых бронированных машинах и других объектах.

За ночь средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) также удалось сбить в общей сложности 77 беспилотников ВСУ. Большинство из них были уничтожены в небе над территорией Краснодарского края.

Этот регион подвергся массовой атаке украинских дронов. В результате нападения пострадал местный житель. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, констатировали в региональном оперштабе.

