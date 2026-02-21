Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

За минувшие сутки Вооруженные силы России поразили пусковые установки крылатых ракет «Фламинго», принадлежащие Украине. Об этом сообщает Министерство обороны (Минобороны) РФ.
Кроме того, уточнили в ведомстве, за прошедший день были поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Речь идет в том числе о 122 единицах военной автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), 14 танках и боевых бронированных машинах и других объектах.
За ночь средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) также удалось сбить в общей сложности 77 беспилотников ВСУ. Большинство из них были уничтожены в небе над территорией Краснодарского края.
Этот регион подвергся массовой атаке украинских дронов. В результате нападения пострадал местный житель. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь на месте. В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, констатировали в региональном оперштабе.