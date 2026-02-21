Berliner Zeitung: Политика Зеленского все сильнее изолирует Украину

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что у Украины испортились отношения с соседними странами. В частности, обостряется энергетический конфликт с Венгрией и Словакией. Кроме того, Украина ввела санкции против Белоруссии. По мнению автора материала, стратегический вопрос для Киева заключается в том, какой уровень конфронтации он может себе позволить, чтобы не изолировать себя еще больше в и без того нестабильной ситуации.

Ранее Венгрия и Словакия решили прекратить поставки дизеля на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Это может привести к снижению объемов запасов топлива в стране примерно на 20 процентов