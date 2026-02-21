Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:54, 21 февраля 2026Бывший СССР

На Западе заявили о риске для Украины из-за действий Зеленского

Berliner Zeitung: Политика Зеленского все сильнее изолирует Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal Pool / Reuters

Нападки президента Украины Владимира Зеленского на соседние государства все сильнее загоняют Украину в изоляцию. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

Отмечается, что у Украины испортились отношения с соседними странами. В частности, обостряется энергетический конфликт с Венгрией и Словакией. Кроме того, Украина ввела санкции против Белоруссии. По мнению автора материала, стратегический вопрос для Киева заключается в том, какой уровень конфронтации он может себе позволить, чтобы не изолировать себя еще больше в и без того нестабильной ситуации.

Ранее Венгрия и Словакия решили прекратить поставки дизеля на Украину из-за отказа Киева возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Это может привести к снижению объемов запасов топлива в стране примерно на 20 процентов

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    На Западе заявили о риске для Украины из-за действий Зеленского

    Министр финансов США обратился с призывом к странам на фоне решения об отмене пошлин

    В США увидели тревожные сигналы из-за планов Трампа

    Глава Удмуртии раскрыл подробности атаки на регион

    Петросян пригласили на показательные выступления, а канадские хоккеисты вырвали путевку в финал. Как прошел 14-й день Олимпиады

    В России назвали условие проведения выборов на Украине

    Каллас потребовала от России пойти на уступки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok