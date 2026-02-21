Напавший с ножом на губернатора Мурманской области погиб на СВО

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщается на личной странице Александра Быданова во «ВКонтакте».
В посте говорится, что Быданов погиб 4 января в ходе СВО. Прощание с ним состоялось 17 февраля в городе Апатиты.
Ранее сообщалось, что нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло, когда он выходил из Дома культуры, где состоялась его встреча с жителями.
Губернатор на следующее утро после случившегося пришел в себя и записал видеообращение из палаты интенсивной терапии.