08:54, 21 февраля 2026Бывший СССР

Офицер раскрыл тактику отражения массированных налетов беспилотников

РИА Новости: ВС России отражают налеты БПЛА ВСУ с помощью пулеметов и зениток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Тактика, применяемая российской группировки войск «Днепр» для отражения двигающихся несколькими эшелонами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), предполагает огонь из крупнокалиберных пулеметов и зениток по дронам. Об этом РИА Новости сообщил начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск «Днепр» с позывным Сидор.

Он отметил, что атаки происходят как в дневное, так и в ночное время суток, и в 2026 году украинские военные стали их чередовать. Случаются и массированные атаки.

«Тактика маневра… уже до автоматизма отработана. Каждый расчет самостоятельно передвигается на маршрут пролета… пока они долетают, уже ребята встают и, соответственно, отрабатывают [по БПЛА]», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российский дрон-разведчик Supercam S350, появившийся на Украине, прозвали кошмаром ВСУ. Официальный представитель производителя БПЛА — ГК «Беспилотные системы» отметил, что беспилотник все время демонстрирует результаты боевой работы. Отзывы на дрон оставляют и те, кто его применяют, и те, против кого его применяют.

