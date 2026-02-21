Отвергнутый стаей детеныш макаки нашел утешение в плюшевой игрушке

История отвергнутого стаей детеныша макаки набрала миллионы просмотров в сети

Отвергнутый стаей детеныш макаки в зоопарке Итикавы нашел утешение в плюшевой игрушке. Его история набрала миллионы просмотров в сети, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Панч родился 26 июля, но его бросила мама, поэтому детеныша перевели на искусственное вскармливание. Его вернули в стаю в конце января, однако другие обезьяны стали прогонять и отталкивать детеныша.

Сотрудники японского зоопарка Итикавы подарили ему игрушечную обезьянку, которая стала для малыша утешением. Когда его прогоняют, он уходит спать с ней обнимку. Но малыш все равно не сдается и пытается влиться в стаю.

ТАСС опубликовал видео в Telegram, на котором видно, как Панч пытается прижаться к двум взрослым обезьянам, но его отталкивают, и тогда он возвращается к своей плюшевой игрушке.

Ранее в зоопарке в графстве Корнуолл, Великобритания, придумали необычный способ помочь скорбящей альпаке по кличке Джованни. В загоне установили зеркала, чтобы животное думало, что в отражениях другие животные.