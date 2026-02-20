Пользователей предупредили о сливе данных Telegram

МВД: Иностранные кол-центры активно используют сервисы «пробива» в Telegram

Зарубежные кол-центры активно применяют в своей противоправной деятельности сервисы «пробива» данных через Telegram, по которым они определяют основную информацию о жертве. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в своем Telegram-канале.

С помощью таких приложений в мессенджере составляется «цифровой портрет» жертвы — от ФИО и даты рождения до адресов, номеров и сведений о родственниках. Помимо прочего, сервисы использовали для того, чтобы собирать данные о военнослужащих и работниках правоохранительных органов, подчеркнули в УБК МВД.

Между тем в мессенджерах все еще работают каналы и боты, которые предлагают незаконный сбор и продажу данных пользователей. «Обращения подразделений системы МВД России в администрацию зарубежных мессенджеров остаются без рассмотрения и принятия мер, предусмотренных российским законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты по информационной безопасности предупредили, что мошенники все чаще обманывают россиян, предлагая ускорить Telegram с помощью бота. Юзеров просят ввести пятизначный код, который на самом деле является кодом авторизации приложения.

В конце прошлого года были обнародованы масштабы утечек персональных данных россиян. Аналитики сообщили, что в 2025 году мошенники украли 767 миллионов строк с данными пользователей. По данным «Ъ», более 70 процентов утечек данных в России за год пришлось на госсектор. Эксперты считают, что такая тенденция связана с политической мотивацией хакеров, а также низким уровнем кибербезопасности части организаций.