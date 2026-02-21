Реклама

Россия
21:00, 21 февраля 2026Россия

Пять человек погибли при пожаре в гараже под Вологдой

Пять человек погибли при пожаре в гараже в городе Бабаево Вологодской области
Виктория Кондратьева
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пять человек погибли при пожаре в гараже в городе Бабаево Вологодской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Георгий Филимонов.

«Произошла трагедия в Бабаево. Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет», — написал он.

Детали произошедшего в настоящее время устанавливаются оперативными службами. По предварительным данным, молодые люди отравились угарным газом.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области произошла авария с участием двух автомобилей, в одном из которых находились пять иностранцев. В результате ДТП погибло четыре человека, двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

