ТАСС: Участница «Бурановских бабушек» Дородова скончалась от онкологии

85-летняя участница коллектива «Бурановских бабушек» Зоя Дородова скончалась от онкологии. Об этом сообщила ТАСС художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева.

По словам Туктаревой, 15 апреля 2025 года коллектив отмечал 85-летие Зои Сергеевны, однако вскоре после этого она начала слабеть. Артистка жаловалась на слабость, боли в коленях и суставах. Через несколько месяцев она скончалась. Похоронили Дородову 21 февраля на кладбище в деревне Бураново в Удмуртии, где она жила.

Ранее участницы культового музыкального коллектива «Бурановские бабушки» высказались о грядущем международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Кроме того, до этого продюсер группы «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова сообщила, что участницы коллектива гордятся внесением в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).