Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:33, 21 февраля 2026Ценности

Раскрыты секреты рельефного пресса 55-летней бывшей модели Playboy

DM: 55-летняя бывшая модель Playboy Ричардс сохранила пресс благодаря диете
Екатерина Ештокина

Фото: Charley Gallay / Getty Images for Netflix

Редакторы Daily Mail раскрыли секреты стройности бывшей жены американского актера Чарли Шина, экс-модели Playboy Дениз Ричардс. Материал опубликован на сайте издания.

55-летняя звезда, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в картине «И целого мира мало», регулярно демонстрирует подтянутую фигуру и рельефный пресс. По данным журналистов, сохранить свою форму знаменитости удалось благодаря диете.

Обычно на завтрак я предпочитаю блюда, которые едят на обед или ужин, но иногда готовлю типичные завтраки, например, омлет с моцареллой из буйволиного молока, помидорами и базиликом. Я бы сказала, что я люблю перекусывать. Мне нравится тарелка свежих нарезанных овощей, таких как огурцы, помидоры, морковь и сельдерей, с хрустящей морской солью. А еще я обожаю свежий сыр, поэтому в течение дня я ем его и орехи

Дениз Ричардсбывшая жена американского актера Чарли Шина, экс-модель Playboy

При этом известно, что Ричардс регулярно занимается пилатесом, танцами, а также увлекается пешим туризмом. «Мои мышцы пресса лучше всего прокачиваются на пилатес-реформере — у меня было два кесаревых сечения, и это было единственное, что помогло мне сделать живот плоским», — признавалась Ричардс.

Материалы по теме:
Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Соблазн свободыКто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
6 ноября 2019
Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Голый шикКто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
23 августа 2019

Кроме того, артистка выбирает нехирургические методы коррекции внешности, такие как аппаратные процедуры электромагнитными импульсами. С помощью импульсов, поступающих в брюшную полость, происходит 20 000 мышечных сокращений за 30 минут.

В ноябре бывшая жена Чарли Шина снялась без штанов. Дениз Ричардс представала на размещенном снимке в черном боди на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Раскрыты секреты рельефного пресса 55-летней бывшей модели Playboy

    В российском регионе произошло смертельное ДТП

    В красной икре из московских магазинов нашли опасные бактерии

    Орбан пошутил о стремлении Каллас превзойти Наполеона и Гитлера

    В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества

    Коалицию желающих призвали ввести войска в Киев и другие города

    Синоптик рассказал о грядущем половодье в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok