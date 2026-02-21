Реклама

Россия
23:44, 21 февраля 2026Россия

Ребенок получил минно-взрывные травмы из-за дрона ВСУ в российском регионе

Гладков: ВСУ атаковали автомобиль у хутора Красиво, пострадал 3-х летний ребенок
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) гражданский автомобиль в районе хутора Красиво Борисовского округа. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, в результате атаки ранения получили трехлетняя девочка и мужчина.

Пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи, мужчину и ребенка переведут в больницы Белгорода.

Автомобиль также получил повреждения.

Опасность атаки вражеских БПЛА сохраняется на всей территории Белгородской области.

Ранее ВСУ ударили по школе в городе Васильевка Запорожской области. Был поврежден фасад здания, а также школьные автобусы. Из людей никто не пострадал.

До этого украинская армия нанесла удар по школе в Энергодаре, в тот момент в учебном заведении находились 600 детей.

