Стало известно об ударе ВСУ по школе

Балицкий: ВСУ ударили по школе в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по школе в городе Васильевка Запорожской области. Об этом стало известно из сообщения главы региона Евгения Балицкого, передает РИА Новости.

По его данным, был поврежден фасад здания, осколками также посекло школьные автобусы. При атаке никто не пострадал.

«Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попал мирный город», — обозначил Балицкий.

Глава региона добавил, что школа — это то место, где по определению не может быть никаких военных объектов.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали территорию школы в Энергодаре Запорожской области, в которой на момент удара находились 600 детей.