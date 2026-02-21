Российская школьница опознала насильника спустя восемь лет

Красноярская школьница опознала насильника спустя 8 лет среди знакомых семьи

Школьница из Красноярского края опознала насильника спустя восемь лет. Следствие склоняется к версии, что настоящий преступник уже отбывает наказание. Об этом пишет Baza.

По данным издания, воспоминания о страшном событии начали возвращаться к девочке в прошлом году. Она заявила, что в возрасте пяти лет к ней подошел незнакомец и под предлогом «игры» надругался. После случившегося ребенку не удалось рассказать обо всем родителям из-за задержки речевого развития, а травмирующие события «стерлись» из памяти на долгие годы.

Спустя время семья встретила знакомого на улице — девочка сразу признала в нем того незнакомца, который изнасиловал ее в детстве, и сказала об этом родителям. Отчим напал на мужчину и избил, а потерпевший обратился в полицию. Вскоре в правоохранительные органы обратилась и семья школьницы с заявлением о надругательстве. Теперь следователям предстоит разобраться в запутанной истории. Тем более что мужчина, который отбывает наказание по похожим статьям, уже признался в изнасиловании девочки. Следствие склоняется к его причастности.

Однако мать потерпевшей считает, что он неверно описал дом, в котором все происходило, Она уверена, что реальный насильник ее дочери до сих пор остается на свободе.

