Сотрудники ТЦК совершили уголовно наказуемое деяние

Сотрудники ТЦК распылили газовый баллончик в маршрутке, им грозит уголовный срок

Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) распылили газовый баллончик в маршрутке в Днепре, им может грозить уголовный срок. Об этом сообщает Новини.LIVE в Telegram-канале.

По данным полиции Днепропетровской области, еще 13 февраля между работниками ТЦК и водителем автобуса произошел конфликт в ходе проверки документов.

Во время инцидента военные распылили газовый баллончик в маршрутке, где на тот момент также находились пассажиры. После инцидента работники ТЦК покинули место происшествия.

Военным объявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве, совершенное группой лиц. Им может грозить от трех до семи лет заключения.

Ранее стало известно, что на Украине работники служб такси начали сотрудничать с ТЦК. По данным пользователей, в некоторых случаях автобусы военкоматов могут приехать на место вызова такси.