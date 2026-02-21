Суд решит вопрос об отправке бывшего замминистра обороны Иванова на СВО

ТАСС: Беседа по иску экс-замминистра обороны Иванова к МО РФ состоится 2 марта

Беседа по исковому заявлению бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к Министерству обороны (МО), которое не ответило на его просьбу заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции (СВО), пройдет 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Заседание пройдет в Мещанском районном суде Москвы в закрытом режиме.

1 июля 2025 года Тимура Иванова признали виновным в растрате и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В том же месяце экс-замминистра обороны подал заявление о его отправке на СВО, но получил отказ из-за отсутствия мест по его воинской специальности. Тогда он подал заявление повторно, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании, но ответа так и не получил. Теперь Иванов намерен добиться своей отправки в зону СВО через суд.

