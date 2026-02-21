Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:38, 21 февраля 2026Силовые структуры

Суд решит вопрос об отправке бывшего замминистра обороны Иванова на СВО

ТАСС: Беседа по иску экс-замминистра обороны Иванова к МО РФ состоится 2 марта
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Беседа по исковому заявлению бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова к Министерству обороны (МО), которое не ответило на его просьбу заключить контракт и отправиться в зону специальной военной операции (СВО), пройдет 2 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Заседание пройдет в Мещанском районном суде Москвы в закрытом режиме.

1 июля 2025 года Тимура Иванова признали виновным в растрате и выводе свыше 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

В том же месяце экс-замминистра обороны подал заявление о его отправке на СВО, но получил отказ из-за отсутствия мест по его воинской специальности. Тогда он подал заявление повторно, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании, но ответа так и не получил. Теперь Иванов намерен добиться своей отправки в зону СВО через суд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия заняла Карповку в ДНР

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Производство автомобилей нового для России бренда наладят в Калуге

    Минобороны России раскрыло потери ВСУ за сутки

    Отвергнутый стаей детеныш макаки нашел утешение в плюшевой игрушке

    Раскрыты последствия атаки Украины на российский регион

    Сжегший российский паспорт Шарлот перешел на патриотические песни

    Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

    В регионе России за тысячу километров от границы с Украиной объявили беспилотную опасность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok