Оценены шансы бывшего замминистра обороны Иванова отправиться на СВО

Адвокат Буйновский: Иванов может добиться отправки на СВО через суд

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов вполне может добиться через суд отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО). Так его шансы оценил в беседе с «Царьградом» адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский.

«Думаю, у Тимура Иванова есть высокие шансы добиться отправки через суд на СВО, поскольку законодательство предоставляет такое право, но есть некоторые нюансы, которые могут ему в этом помешать», — высказался он.

Буйновский при этом не стал вдаваться в подробности, отметив, что у него слишком мало информации. Кроме того, адвокатская этика мешает ему подробно комментировать дело, в котором он не участвует.

Ранее стало известно, что бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов через суд добивается отправки на боевые действия. Иванов подал иск к Министерству обороны и Военному комиссариату Москвы в связи с игнорированием его заявления об отправке СВО. Отмечается, что Иванов не получил никакого ответа на свое повторное обращение, который ему должны были представить в течение 30 суток.

Между тем авторы Telegram-канала «Два майора» скептически отнеслись к идее отправить экс-замминистра на СВО. По их мнению, Иванов попытается избежать реальной службы на передовой в надежде найти должность в «десятом эшелоне обороны».