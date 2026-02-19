В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

Telegram-канал «Два майора»: Тимур Иванов не должен попасть в зону СВО

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов не должен оказаться в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Два майора».

19 февраля стало известно о поданном Ивановым иске к Минобороны и московскому военкомату в связи с неполучением ответа на обращение.

Авторы канала скептически отнеслись к идее отправить экс-замминистра на СВО. По их мнению, Иванов попытается избежать реальной службы на передовой в надежде найти должность в «десятом эшелоне обороны». Шанса избежать отбывания наказания Иванову давать нельзя, отметили «Два майора».

5 декабря Пресненский суд удовлетворил основной объем исковых требований Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Тимура Иванова и его близких стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. На заседании в том числе присутствовала бывшая жена экс-замминистра обороны Светлана Захарова, которая рассказала об изменах Иванова и о родивших от него по ребенку во время их брака двух женщинах.