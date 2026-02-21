Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 21 февраля 2026Мир

В Британии рассказали о попытке Каллас спасти Зеленского

Аналитик Меркурис: Требования Каллас к России пропитаны отчаянием Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о требованиях к России пропитано отчаянием президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние», — отметил эксперт.

Как утверждает Меркурис, Каллас не осознает, что положение дел на фронте склоняется не в пользу Украины, и требовать что-то у России просто глупо.

Ранее Каллас представила список требований к России по Украине. Он включает в себя пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий. Помимо этого, глава евродипломатии выступает за отмену нормы, при которой национальное законодательство России выше международных договоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    «Медийных боевиков» ВСУ уничтожили комбинированным ударом

    ВСУ ударили по Самарской области

    В Москве начали собирать электротакси

    В Британии рассказали о попытке Каллас спасти Зеленского

    Врач предупредила о неожиданной угрозе утренней сонливости

    Бывший премьер Украины призвал к компромиссу на переговорах с Россией

    Зеленского заподозрили в готовности удвоить число жертв в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok