В красной икре из московских магазинов нашли опасные бактерии

В партии красной икры из московских магазинов нашли кишечную палочку

В партии красной икры из московских магазинов нашли опасные бактерии, речь идет о кишечной палочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что бактерии могли попасть в консервные банки во время отлова лосося на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке. При попадании в организм человека кишечная палочка может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до поражения почек.

Компания-производитель уже получила соответствующее предостережение от Роспотребнадзора. Ее продукция реализуется в 228 торговых точках Москвы и Подмосковья. Владелец сети пока не давал комментариев по этому инциденту.

Это — не первый выявленный в столице случай попадания кишечной палочки в красную икру. В конце прошлого года специалисты Роскачества обнаружили опасные бактерии в продукции пяти торговых марок. Обвинения в ненадлежащем качестве икры были предъявлены компаниям «Московский рыбокомбинат», «Деликатеска», «Красное золото», «Русское Море», «Красная икра».