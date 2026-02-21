Реклама

Россия
13:43, 21 февраля 2026Россия

В «ЛизаАлерт» раскрыли главную ошибку родителей при пропаже ребенка

«ЛизаАлерт»: Главная ошибка родителей — поиск пропавшего ребенка своими силами
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom  

Родители пропавших детей часто не обращаются в полицию и пытаются искать их своими силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Андрея Чернова.

По словам Чернова, некоторые родители боятся, что их дети что-то совершили и за это будут поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Другие — из-за неловкости не уточняют определенные болезни ребенка, патологии или синдромы, что также замедляет поиск.

Координатор напомнил, что для поиска детей необходимо получить максимум сведений от родителей. «Многие пытаются искать своими силами и усугубляют ситуацию», — заявил он.

Ранее в карельском отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили о завершении поисков жительницы Екатеринбурга, которая пропала после службы в монастыре на Валааме.

