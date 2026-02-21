Реклама

В нападках Залужного на Зеленского увидели четкий сигнал

Неменский: Залужный выполняет волю Лондона, публично нападая на Зеленского
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), занимающий сейчас пост посла Украины в Великобритании, Валерий Залужный лишь выполняет политическую волю Лондона и глобалистских элит. Такое мнение выразил эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский в беседе с «Известиями».

По мнению авторов, формально Залужный продолжает оставаться подчиненным президента Украины Владимира Зеленского, однако после недавнего интервью Associated Press свою должность он вряд ли сохранит — либо покинет пост сам, либо его отправят в отставку.

Уточняется, что главе украинского государства сейчас с помощью таких заявлений намекают о возможных больших проблемах, которые его поджидают в случае, если он пойдет на какие-либо уступки или начнет сворачивать боевые действия.

Ко всему прочему, эксперты считают, что публичные нападки Залужного на Зеленского имеют привязку с личными мотивами. Генерал мог получить информацию о готовящемся уголовном преследовании, к примеру, в связи с провалом контраступления в 2023 году. Это говорит о том, что бывший главком мог пойти на контригру.

Ранее Валерий Залужный рассказал журналистам о глубоком расколе во взаимоотношениях с Владимиром Зеленским.

Критической точки взаимоотношения Залужного и Зеленского достигли в 2022 году, когда Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыск в его кабинете. Тогда еще главком ВСУ позвонил Андрею Ермаку, занимавшему должность главы офиса президента Украины, и сказал, что введет войска в центр Киева.

