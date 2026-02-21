В Росавиации назвали катастрофой крушение вертолета в Амурской области

Росавиация классифицировала крушение вертолета Robinson R44 в Амурской области как катастрофу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Расследованием катастрофы займутся Межгосударственный авиационный комитет и Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росавиации. «Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — заявили в ведомстве.

О пропаже с радаров вертолета Robinson в Ромненском округе стало известно в пятницу, 20 февраля. По данным МЧС, борт вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка. Внутри находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский.

Вскоре пропавший вертолет был обнаружен. На месте его крушения нашли пилота и двух пассажиров — они не выжили.

