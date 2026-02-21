Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:03, 21 февраля 2026Россия

Обнаружено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета

Обнаружено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета и три тела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Parsoa Khorsand / Unsplash

Место крушения пропавшего в Амурской области вертолета обнаружено. Об этом в Telegram-канале сообщили в правительстве российского региона.

«В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе», — говорится в публикации. Также были обнаружены тела трех погибших. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Shot сообщал, что пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий, из-за чего борт потерпел крушение. Утверждалось, что на борту находились пилот, сотрудник Следственного комитета и полицейский, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.

О пропаже с радаров вертолета Robinson в Ромненском округе стало известно 20 февраля. По данным МЧС, борт вылетел из лесозаготовительной деляны в районе села Амаранка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия пошла против ЕС и выдвинула жесткий ультиматум Украине. Чего требует Будапешт?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Обнаружено место крушения пропавшего в Амурской области вертолета

    В ДНР жители прятали своих детей от ВСУ и соседей

    В Раде подловили Зеленского на обмане

    Генерал рассказал о новой особенности боев в зоне СВО

    Стало известно о планах США по возможной ликвидации лидера одной страны

    Российский дипломат заявил о приближении финала конфликта на Украине

    В Германии выступили за восстановление отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok