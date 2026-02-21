Реклама

14:49, 21 февраля 2026Мир

В США оценили вероятность присоединения большей части Ближнего Востока к Израилю

Хакаби: Было бы прекрасно, если Израиль мог заполучить земли от Нила до Евфрата
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Посол США Майк Хакаби оценил вероятность присоединения большей части Ближнего Востока к Израилю. Об этом он порассуждал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Интервьюер вспомнил эпизод из Библии, где Бог пообещал Аврааму, что его потомки унаследуют «землю от реки Египетской до Евфрата», и задал вопрос, имеет ли Израиль право обладать этими землями сегодня. Речь идет о территориях современных Иордании, Сирии, Ливана, большей части Саудовской Аравии и Ирака.

«Было бы прекрасно, если бы они забрали все. Но я не думаю, что мы сегодня об этом говорим», — ответил Хакаби, добавив, что современный Израиль не стремится заполучить данные земли.

На вопрос журналиста о легитимности притязаний, основанных на Священном Писании, дипломат пояснил, что «не уверен, что это так».

Ранее Карлсон заявил, что он и его сотрудники были задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хакаби. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет обвинил журналиста во лжи из-за сообщений о произошедшем.

