В Турции резко высказались о политике ЕС по отношению к России

Политолог Озхан: Политика ЕС по отношению к России инфантильна

Политика Европейского союза (ЕС) по отношению к России инфантильна и содержит элемент фанатизма. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

«В позиции Европейского союза я вижу элемент фанатизма. Политика объединения инфантильна и во многом основана на настоящей русофобии», — подчеркнул политолог.

По словам Озхана, отношение ЕС к России на фоне украинского конфликта существенно отличается от его отношения к Израилю на фоне боевых действий в секторе Газа. Подобное сопоставление эксперт назвал «лакмусовой бумажкой», которая позволяет понять настрой европейской бюрократии.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди стран сообщества список требований в адрес России по Украине. В нем содержатся пункты о непризнании де-юре новых российских регионов и демилитаризации этих территорий.