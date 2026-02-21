Реклама

19:04, 21 февраля 2026МирЭксклюзив

В Турции выступили с призывом к БРИКС

Эксперт Озхан: БРИКС следует в ближайшее время воплотить заявленные идеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alet Pretorius / Reuters

БРИКС следует в ближайшее время создать инфраструктуру, альтернативную существующей, и воплотить идеи, обозначенные при создании объединения. С таким призывом выступил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

По мнению Озхана, БРИКС не хватает политического видения и собственной инфраструктуры. Он подчеркнул, что без альтернативной экономической системы и собственной системы безопасности объединение не сможет стать реальным центром силы на мировой арене.

«Если не сейчас, то когда БРИКС будет воплощать идеи, заявленные в самом начале? Необходимо создать инфраструктуру, альтернативную существующей экономической и торговой системе, используемой США в своих интересах», — подчеркнул политолог.

В сентябре 2024 года Турция подала заявку на полноформатное участие в межгосударственном объединении БРИКС.

