ВСУ ударили по Самарской области

Федорищев: ВСУ атаковали две промышленные площадки в Самарской области

В ночь на субботу, 21 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Самарскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под удар попали две промышленные площадки. По словам губернатора, никто не пострадал. На местах работают сотрудники оперативных служб.

Ранее стало известно о серии взрывов в Удмуртии. По предварительным данным, ВСУ атаковали беспилотниками Воткинск. Позднее глава региона Александр Бречалов сообщил, что в результате удара есть пострадавшие и повреждения.