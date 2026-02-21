Реклама

23:24, 21 февраля 2026

Зеленский пережил дюжину покушений

CNN: Зеленский пережил дюжину покушений с начала СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пережил более десяти покушений на его жизнь. Об этом сообщает телеканал CNN в статье, приуроченной к четвертой годовщине начала специальной военной операции (СВО).

СМИ отметило, что украинский лидер предпочел остаться в Киеве, хотя его западные союзники с начала конфликта предложили ему и его семье убежище за границей. «Он [Зеленский] все еще там [в Киеве], пережив не только около дюжины покушений со стороны России, но и коррупционный скандал», — говорится в материале.

Также в публикации высказано мнение, что отстранение Зеленского от власти якобы являлось частью плана РФ по захвату республики. Его могли «забрать или ликвидировать, если только он не убежал бы первым».

«Источник, близкий к [украинскому] президенту, сообщил CNN, что российские агенты сняли квартиры в непосредственной близости от президентского офиса с приказом устранить его», — пишет СМИ со ссылкой на анонимного собеседника.

Публикацию CNN прокомментировал украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. Он написал, что если раньше на Украине находлось 10 процентов читателей, которые верили такого рода вбросам, то теперь 100 процентов людей смеются над информацией, будто бы Зеленский пережил более десяти покушений.

«Они на каком-то этапе полностью потеряли контроль над мнением людей в соцсетях», — сделал вывод Шарий.

До этого Шарий рассказал, что президент Украины курировал покушение на бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского».

