В Раде подловили Зеленского на обмане

Депутат Рады Гончаренко уличил Зеленского в обмане из-за его слов о кофе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) уличил президента страны Владимира Зеленского в обмане. Пост на эту тему он выложил в своем Telegram-канале.

Нардеп прокомментировал публикацию телеканала CNN, в которой говорилось о привычке Зеленского пить много кофе с утра. Однако, напомнил он, перед этим украинский лидер утверждал, что у него «нет времени на кофе», потому что он якобы работает над тем, чтобы в стране был свет.

«Даже здесь обманывает», — написал Гончаренко.

Ранее депутат призвал Зеленского уйти в отставку после доклада конгрессу США о коррупционной схеме с участием близких знакомых украинского президента.

