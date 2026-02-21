Женщине ампутировали все конечности после игры с собакой

В Британии женщине ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки

В Великобритании женщине ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По мнению врачей, сепсис у 52-летней Манджит Сангхы мог развиться из-за того, что собака лизнула небольшую рану. Как рассказал супруг пострадавшей, состояние женщины очень быстро ухудшалось: в субботу она играла с собакой, а в понедельник ночью впала в кому.

Отмечается, что Манджит Сангха провела в больнице около восьми месяцев. За это время у нее было шесть эпизодов остановки сердца. Женщине ампутировали обе ноги ниже колена, а также обе руки. Кроме того, врачам пришлось удалить ей селезенку.

В 2020 году жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, не выжила после того, как домашний кот оцарапал ее и облизал рану. В результате слюна животного попала в кровоток, и женщина заразилась бактериальным менингитом. Пенсионерка была госпитализирована и девять дней провела в коме. Врачи не смогли спасти женщину.