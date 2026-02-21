Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:24, 21 февраля 2026Из жизни

Женщине ампутировали все конечности после игры с собакой

В Британии женщине ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Великобритании женщине ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

По мнению врачей, сепсис у 52-летней Манджит Сангхы мог развиться из-за того, что собака лизнула небольшую рану. Как рассказал супруг пострадавшей, состояние женщины очень быстро ухудшалось: в субботу она играла с собакой, а в понедельник ночью впала в кому.

Отмечается, что Манджит Сангха провела в больнице около восьми месяцев. За это время у нее было шесть эпизодов остановки сердца. Женщине ампутировали обе ноги ниже колена, а также обе руки. Кроме того, врачам пришлось удалить ей селезенку.

В 2020 году жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, не выжила после того, как домашний кот оцарапал ее и облизал рану. В результате слюна животного попала в кровоток, и женщина заразилась бактериальным менингитом. Пенсионерка была госпитализирована и девять дней провела в коме. Врачи не смогли спасти женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это дает США повод для атаки». Почему Трамп готов развязать новый конфликт и может ли в него вмешаться Россия?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Российская экс-чиновница инсценировала собственную смерть и скрывалась 13 лет. Как ее поймали

    Военный аналитик раскрыл причину бегства бойцов ВСУ с позиций

    Россиянам рассказали о возможности уйти на пенсию досрочно

    Названы популярные схемы обмана россиян к 23 февраля

    В ВСУ назвали своего истинного врага

    Женщине ампутировали все конечности после игры с собакой

    Российский губернатор сообщил об ударе ВСУ по критической инфраструктуре

    В Венгрии заявили о способности уничтожить Украину за три недели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok