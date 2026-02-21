Реклама

08:17, 21 февраля 2026

Зоолог перечислила правила поведения при встрече с бешеным животным

РИА Новости: Человек должен избегать контакта с болеющим бешенством животным
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Человеку нужно избегать контакта с бешеным животным при встрече с ним. Заболевший зверь теряет осторожность и ощущение страха, о чем рассказала журналистам РИА Новости научный сотрудник лаборатории поведения и поведенческой экологии млекопитающих ИПЭЭ РАН Мария Ерофеева.

Как отмечает специалист, при бешенстве животное лишается осторожности и чувства страхом перед человеком, а люди при встрече с ним очень часто сами стремятся на контакт. Любопытство или желание покормить могут обернуться трагедией, предупреждает Ерофеева.

Если зверь все же укусил, то необходимо срочно обращаться к врачу. Также о случившемся стоит сообщить в ветеринарную службу.

Ранее газета The Telegraph писала, что жительнице Британии ампутировали все конечности после игры с собакой. Оказалось, что у пациентки развился сепсис, поскольку четвероногое лизнуло ей небольшую рану. Состояние женщины начало очень быстро ухудшаться.

