18:33, 22 февраля 2026Из жизни

21-летняя любительница походов отправилась в горы с собакой и замерзла насмерть

В США 21-летняя девушка отправилась покорять вершину и погибла
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В США любительница походов из штата Нью-Джерси отправилась покорять высочайшую вершину штата Нью-Йорк и замерзла насмерть. Об этом сообщает New York Post.

21-летняя Брианна Мор вместе со своей собакой отправилась на вершину горы Марси высотой 1629 метров 12 февраля. Около трех часов дня она дозвонилась в службу спасения и сказала, что поскользнулась на горной тропе и упала с нее. Спасатели тут же начали поиски, но из-за низкой облачности поиски с вертолета не принесли результата. Другой отряд спасателей отправился к Мор на снегоходах.

В итоге девушку обнаружили только в девять часов вечера без признаков жизни. Спасти ее врачам не удалось. Собака не пострадала. По словам медиков, Мор замерзла, так как температура в районе во время поисков составляла от минус 6 до минус 22 градусов Цельсия. Известно, что девушка увлекалась походами и альпинизмом и успела совершить восхождения на несколько вершин в разных штатах США.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо впервые за 26 лет пума растерзала человека. Хищница напала на женщину, которая пошла в поход по туристической тропе.

    Обсудить
