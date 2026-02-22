Реклама

20:11, 22 февраля 2026

Аэропорт российского города принял летевшие в Москву рейсы

Аэропорт Нижнего Новгорода 22 февраля принял 16 направлявшихся в Москву рейсов
Дмитрий Воронин
СюжетАтака БПЛА

Фото: Михаил Солунин / ТАСС

Нижний Новгород 22 февраля принял 16 авиарейсов, направлявшихся в российскую столицу в связи с изменением их маршрута из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта этого российского города.

Там отметили, что аэропорт Чкалов принимает рейсы в качестве главного запасного аэропорта московского авиаузла. Число приземлившихся в Нижнем Новгороде бортов было приведено по данным на 18:32 по московскому времени.

Нижегородский аэропорт в связи со сложившейся ситуацией перешел на усиленный режим работы. Уточняется, что все летевшие в Москву самолеты по решению авиакомпаний дозаправляют с пассажирами на борту.

На фоне попытки массированной атаки украинских беспилотников на ряд российских регионов, включая московский, в столичных аэропортах в воскресенье вводятся ограничения. В течение дня их уже снимали, но по данным на 19:40 опять ввели.

