В Москве сняли ограничения работы аэропортов

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения на прилеты и вылеты бортов. О возобновлении работы сообщает Росавиация в Telegram.
По сообщению службы, ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, больше не действуют.
Известно, что сразу несколько регионов, в том числе и Московский, подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины. Лишь на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов.
Власти сообщали о жертвах атаки.