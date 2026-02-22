Реклама

17:13, 22 февраля 2026Путешествия

В Москве сняли ограничения работы аэропортов

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения на прилеты и вылеты бортов. О возобновлении работы сообщает Росавиация в Telegram.

По сообщению службы, ограничения, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, больше не действуют.

Известно, что сразу несколько регионов, в том числе и Московский, подверглись массированной атаке Вооруженных сил Украины. Лишь на подлете к Москве средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов.

Власти сообщали о жертвах атаки.

