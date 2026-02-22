Блогер из России соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола

Власти Ганы и Кении объявили в розыск блогера-соблазнителя Люлькова

Блогер из России Владислав Люльков соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола. Власти Ганы и Кении объявили соблазнителя в международный розыск, сообщает Telegram-канал Shot.

«Власти Ганы и Кении обнародовали паспортные данные российского блогера и объявили его в международный розыск», — говорится в публикации.

Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы по статьям о распространении порнографии и расизме за скрытую съемку соблазнения чернокожих женщин. Предполагается, что мужчина скрывается в азиатских странах.

