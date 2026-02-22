Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:29, 22 февраля 2026Силовые структуры

Блогер из России соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола

Власти Ганы и Кении объявили в розыск блогера-соблазнителя Люлькова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: @lad.togen

Блогер из России Владислав Люльков соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола. Власти Ганы и Кении объявили соблазнителя в международный розыск, сообщает Telegram-канал Shot.

«Власти Ганы и Кении обнародовали паспортные данные российского блогера и объявили его в международный розыск», — говорится в публикации.

Блогеру грозит до 6 лет лишения свободы по статьям о распространении порнографии и расизме за скрытую съемку соблазнения чернокожих женщин. Предполагается, что мужчина скрывается в азиатских странах.

Ранее в Гане рассказали о желании экспортировать золото в Россию. По словам посла Кома Стеем Джеху-Аппьяха, в стране уже есть закупленное золото, которое готово к экспорту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Москвичам назвали срок прихода настоящей весны

    Власти объявили о жертвах и разрушениях при комбинированной атаке ВСУ

    В Иране разработали план на случай гибели Хаменеи и атак США

    Россияне активно скупают автомобили одного класса

    Стилист назвал россиянкам тренды в прическах на весну 2026 года

    Блогер из России соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола

    Немецкий вице-канцлер назвал главных пострадавших от пошлин Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok