Более 100 рейсов отменили в Москве из-за атаки дронов

Shot: B Москве из-за атаки беспилотников отменили более 100 рейсов

Более 100 рейсов отменены в аэропортах Москвы в результате атаки беспилотников. Об этом сообщает Shot.

«Наибольшие трудности возникли в Шереметьево. Там задержаны 30 рейсов на вылет и 35 на прилет. Во Внуково отменены 10 полетов: среди них направления в Питер, Уфу и Стамбул. В Домодедово задерживаются 20 самолетов», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, на подлете к российской столице уже сбили 18 дронов.

Ранее стало известно, что в течение двух часов 22 февраля — с 14:00 до 16:00 по московскому времени — силами противовоздушной обороны был уничтожен 71 украинский беспилотник.