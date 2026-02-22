Британию уличили в желании продолжить конфликт на Украине

Великобритания сосредоточена на продолжении украинского конфликта. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

«Предложение о размещении британских и французских войск на Украине в качестве "гарантии безопасности" в случае мирного соглашения призвано сорвать сделку, поскольку Москва неоднократно заявляла, что размещение любых войск НАТО на Украине неприемлемо и не подлежит обсуждению», — уличило издание.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня. Европейские военные, по мнению политика, нужны там для выполнения небоевых задач.