22:14, 22 февраля 2026Мир

Британию уличили в желании продолжить конфликт на Украине

Strategic Culture: Британия сосредоточена на продолжении украинского конфликта
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания сосредоточена на продолжении украинского конфликта. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

«Предложение о размещении британских и французских войск на Украине в качестве "гарантии безопасности" в случае мирного соглашения призвано сорвать сделку, поскольку Москва неоднократно заявляла, что размещение любых войск НАТО на Украине неприемлемо и не подлежит обсуждению», — уличило издание.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня. Европейские военные, по мнению политика, нужны там для выполнения небоевых задач.

