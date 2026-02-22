Реклама

20:18, 22 февраля 2026

Иран отказался сворачивать ядерную программу

CBS: Глава МИД Аракчи заявил, что Иран не откажется от ядерной программы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: IIPA / Getty Images

Тегеран не откажется от ядерной программы — своего суверенного дела. Об этом в эфире телеканала CBS сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Обогащение — наше право, у нас есть полное право на мирную ядерную энергетику, включая обогащение. Как мы используем это право, касается только нас», — подчеркнул иранский дипломат.

По словам Аракчи, решение вопроса существования иранской мирной ядерной программы «может быть только дипломатическим».

«Мы доказали это в прошлом, и есть хороший шанс на взаимовыгодное дипломатическое решение», — добавил он.

Ранее газета Bild предположила, что США могут нанести военный удар по Ирану 23 или 24 февраля.

