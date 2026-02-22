Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 22 февраля 2026Бывший СССР

ВСУ не выдержали натиска армии России у Харьковки

Марочко: ВСУ откатились на запасные позиции у Харьковки из-за ударов ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатились на запасные позиции у Харьковки Сумской области, не выдержав натиска российской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, расширяется так называемая серая зона — межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что ВСУ откатываются на запасные рубежи.

Эксперт подчеркнул, что на продвижение армии России на этом участке влияет эшелонированная оборона противника у Харьковки.

Ранее стало известно, что армия России пробилась сквозь оборону врага по трассе к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, продолжается зачистка Голубовки, большая часть которой под контролем ВС России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Недалеко от въезда в Махачкалу нашли тела двух мужчин

    В украинском городе произошел теракт

    Сырский признал одно преимущество ВС России

    Сырский обозначил свою главную задачу до конца переговоров с Россией

    Премьеры двух европейских стран разругались из-за Украины

    Солнце погрузится в затяжную депрессию

    Дроны ВСУ атаковали российские города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok