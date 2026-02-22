ВСУ не выдержали натиска армии России у Харьковки

Марочко: ВСУ откатились на запасные позиции у Харьковки из-за ударов ВС России

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатились на запасные позиции у Харьковки Сумской области, не выдержав натиска российской армии. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По словам специалиста, расширяется так называемая серая зона — межпозиционное пространство увеличивается за счет того, что ВСУ откатываются на запасные рубежи.

Эксперт подчеркнул, что на продвижение армии России на этом участке влияет эшелонированная оборона противника у Харьковки.

Ранее стало известно, что армия России пробилась сквозь оборону врага по трассе к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, продолжается зачистка Голубовки, большая часть которой под контролем ВС России.