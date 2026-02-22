Реклама

Мелони и Макрон перенесли первый с 2020 года саммит G7

Politico: Мелони и Макрон перенесли первый с 2020 года двустронний саммит G7
Яна Лаушкина

Фото: Omar Havana / AP

Стало известно, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон перенесли франко-итальянский саммит, который должен был состояться в начале апреля в Тулузе. Об этом пишет Politico.

По данным издания, Рим попросил отложить встречу до проведения саммита G7, который теперь пройдет 15-17 июня во французском Эвиане. Решение не связано с недавними разногласиями Мелони и Макрона.

Ранее стало известно, что «Большая семерка» (G7) в 2025 году выделила Украине 37,9 миллиарда долларов за счет доходов от активов России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что в настоящее время переговоры России и Украины на встрече стран G7 не имеют смысла.

