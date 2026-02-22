Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:53, 22 февраля 2026Бывший СССР

Мирошник назвал точку отсчета самоликвидации Украины

Мирошник: Украина на майдане встала на путь самоликвидации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате государственного переворота в 2014 году. Точку отсчета назвал посол по особым поручением МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

По мнению дипломата, Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний. Он уточнил, что ее жители «стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния», которое координировалось и финансировалось Западом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что экс-президент Виктор Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году и тем самым предотвратить государственный переворот

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские блокируют переговоры». Чем недоволен Зеленский и чего ждет от следующей встречи?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    ВСУ не выдержали натиска армии России у Харьковки

    Мирошник назвал точку отсчета самоликвидации Украины

    Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады

    Раскрыты планы Запада против России

    Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

    Евросоюз «прокололся» из-за одного оборонного проекта

    Грузовик переехал известную фудблогершу из Анапы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok