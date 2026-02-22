Мирошник: Украина на майдане встала на путь самоликвидации

Украина встала на путь самоликвидации в угоду чужим интересам в результате государственного переворота в 2014 году. Точку отсчета назвал посол по особым поручением МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

По мнению дипломата, Украина превратилась в страну с межнациональной рознью и в площадку для военных испытаний. Он уточнил, что ее жители «стали ресурсом в виде пушечного мяса для военного противостояния», которое координировалось и финансировалось Западом.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что экс-президент Виктор Янукович мог арестовать основных зачинщиков Майдана в 2014 году и тем самым предотвратить государственный переворот